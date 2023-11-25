Show TV’de ekranlara gelecek yeni dizi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yayın tarihi belli oldu. Show TV'de ekranlara gelecek Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'ın yayın tarihi belli oldu. 4 Aralık Pazartesi akşamı birinci bölümüyle izleyici ile buluşacak diziden çarpıcı yeni tanıtım yayınlandı.

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ için geri sayım başladı. 4 Aralık Pazartesi akşamı Show TV’de yayınlanmaya başlayacak dizinin başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.

Yayın tarihinin açıklandığı yeni tanıtımda, annelikten başka hiçbir ortak özelliği olmayan Yasemin ve Fidan’ın yaşadıkları sarsıcı olaylardan kesitler ekrana geliyor. “Kadınlar birbirinin yurdudur!” diyerek, iki kadının hayatta kalma ve yola devam etme mücadelesini etkileyici bir anlatımla ekrana getirecek olan dizinin tanıtımındaki kocasından şiddet gören Fidan’ın Yasemin’e söylediği ‘Öyle her şey gözünün gördüğü yerde olmuyor her zaman’ sözleri de dizinin çarpıcı hikayesine dair ipuçları veriyor.

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Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın hikayesi iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil), Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacak.

İşte Ne Gemiler Yaktım’ın 2. Tanıtımı;

‘Ne Gemiler Yaktım’ 4 Aralık Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!