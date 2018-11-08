2008 yılında İdil Erke ile evlenen ünlü sanatçı Nejat Özyılmazel (Neco), eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik oldu. İHA'nın haberine göre, yaklaşık 2 yıldır evliliklerinde çatlaklar oluşan Neco’nun geçtiğimiz yıl eşi Erke’yi darp ettiği iddia edildi. Yaşanan olayda İdil Erke’nin gözünden, göğsünden ve elinden yaralanarak hastanelik olduğu öğrenildi. Olayın ardından eşi Neco’dan şikayetçi olarak darp raporu alan Erke’nin daha sonra şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Olayın adliyeye intikal etmesi nedeniyle suçun işlendiğini sabit gören adli makamlar Neco’ya 1 ay evden uzaklaştırma ve TCK’nın 86/2 maddesi gereğince kasten yaralama suçundan para cezası verdi.
İKİNCİ KEZ UZAKLAŞTIRMA ALDI
Bu olaydan sonra Neco’nun 1 yıl boyunca eşi Erke’ye psikolojik şiddet uygulayarak tehdit ettiği iddia edildi. Bu duruma daha fazla dayanamayan Erke, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından savcılık kararıyla şarkıcı Neco’ya 3 ay daha evden uzaklaştırma cezası verildi.
AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR
Öte yandan İdil Erke’nin yeniden fiziksel şiddet görme endişesi ile boşanma davası açmaya hazırlandığı öğrenildi. Neco’nun eşi idil Erke ile aynı evde kalmayı sürdürdüğü, ayrı odalarda yaşadıkları ve haksız maddi talep de bulunduğu da iddia edildi.
Konuyla ilgili olarak telefonla ulaşılan Erke’nin Avukatı Ömer Kayran, yaşanan olayla ilgili ayrıntılı bilgi veremeyeceğini ifade ederek “Müvekkilimin hakları gizlidir. Kendisinin bilgisi olmadan konuyla ilgili açıklama yapamam” dedi.
Şarkıcı Neco ve İdil Erke 2008 yılında dünya evine girmişti. Neco eşi İdil Erke ile evliliğinden 2 çocuk sahibi oldu. Neco’nun ilk evliliğinden ise Zeynep Özyılmazel ve Ayşe Özyılmazel isimli 2 kızı bulunuyor.
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