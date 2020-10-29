Negmar'dan her yolcu adına Hatay'a bir fidan bağışı - YALOVA

AA

Negmar Denizcilik AŞ Genel Müdürü Eşref Serbes, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'da yaşanan orman yangınları sonrasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında geçen yolcu sayısı kadar Hatay'a fidan dikme kararı aldıklarını söyledi.Hatay'da yaşanan ormanlara yönelik saldırı girişimlerine üzülerek şahit olduklarını belirten Serbes, "Bununla birlikte güvenlik güçlerimiz önceki gün yine ülkemizin birliğine ve beraberliğine yönelik bir saldırı girişimini bertaraf etti. Bizde Negmar ailesi olarak yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda ülkemizin ormanlarına katkı sağlamak amacıyla 29 Ekim günü hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak maksadıyla her bir misafirimiz adına Hatay'a bir fidan bağışlamaya karar verdik." diye konuştu.

-Kampanyada hedef 5 bin fidan bağışında bulunmak

Bu kapsamda gün içerisinde geçen bütün yolcular adına Hatay'da bir orman oluşturmak amacıyla fidan dikim kampanyası başlattıklarını aktaran Serbes, şöyle konuştu:

"Biz Negmar olarak yenilikçi bir firma olmamıza rağmen, köklerimiz milletimizin değerleriyle çok örtüşüyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl şehit ve gazilerimize yönelik başlatmış olduğumuz kampanya büyük bir ilgi gördü. Yaklaşık bin civarı şehit yakını ve gazi kartı sahiplerine ulaştı. Şehit yakınları ve gazilerimiz misafirimiz olarak kullanmaya devam ediyor. Gün içerisinde yaklaşık 4 bin misafir hedefliyoruz. Ama biz inanıyoruz ki yönetim kurulumuz onu 5 bine yuvarlayacaktır. İnşallah Negmar bugün 5 bin fidanı Hatay'a bağışlamış olacak."Yolculuk için iskeleye gelen vatandaşlar ise, uygulamadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.