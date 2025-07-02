Nemrut'un "kalbi" de risk altında: Tehlike böyle görüntülendi
Su kaynaklarını tehdit eden kuraklık, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda bulunan Kalp Gölü'nü de vurdu. Su seviyesindeki düşüş, gölün karşı karşıya olduğu tehlikeyi gözler önünü serdi
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası içerisindeki göllerden biri olan ve şeklinden dolayı "Kalp Gölü" olarak adlandırılan göl, ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya.
Gölün bir kısmı kururken, havadan drone ile çekilen görüntüler su seviyesindeki düşüşü gözler önünü serdi.
Doğal güzelliğiyle her yıl binlerce doğaseveri ağırlayan Nemrut Kalderası zirvesindeki Kalp Gölü, yaşanan aşırı sıcaklık ve yağış yetersizliğiyle önemli ölçüde su kaybediyor.
Gölün karakteristik kalp şekli neredeyse tamamen kaybolurken, suyun çekildiği alanların bir bölümünde yeşeren otlar, çatlamış topraklar ve kurumuş zemin dikkat çekiyor.
Gölü ziyarete gelen vatandaşlar da duruma dikkat çekerek, önceki yıllara kıyasla göl seviyesinde ciddi bir küçülme yaşandığını belirtti.
Ziyaretçilerden bazıları, geçen yıl aynı dönemde gölün tamamen dolu olduğunu, şimdi ise suyun neredeyse yarıdan fazlasının çekildiğini ifade etti.