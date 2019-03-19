Nerede oy kullanacağım? Soruları 31 Mart yerel seçimlerin yaklaşması ile sıklaştı. YSK resmi internet sayfasında seçmen sorgulama sistemini vatandaşların erişimine açtı. e-devlet şifrenizle de görüntüleyebileyeceğiniz YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır? Oy kullanacak vatandaşlar için haberimizde derledik.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağım sorunuza intertte iki farklı adreste yanıt bulabilirsiniz. Bunlardan biri YSK'nın resmi internet sayfası diğeri de E Devlet Kapısı...
1) E Devlet'ten seçmen sorgulamak için; https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama bağlantı linkini kullanarak açılan sayfada e devlet giriş bilgilerinizi kullanarak sisteme girdikten sonra hemen nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistem üzerinden sizinle aynı ikamete kayıtlı oy kullanacakların listesini de görürsünüz.
2) YSK'nın resmi sitesinde sorgulama yapğmak için; www.ysk.gov.tr adresinden "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümüne girerek T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il ve nüfusa kayıtlı olduğu sıra numarası bilgileriyle sorgulama yapabiliyor.
YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Aşağıda bulunan YSK Seçmen Sorgulama butonuna tıklayarak, kimlik bilgilerinizi girerek nerede oy kullanacağınızı, sandık numaranızı öğrenebileceksiniz.
OY KULLANMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
YSK’nın sitesinde nasıy oy kullanılacağına dair bir broşür de yayımlandı. Buna göre, 5 adımda oy verme işlemi şu şekilde olacak;
1- Oy verme günü yanınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK),nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.
2- Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.
3- Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak, zarfı kapatın.
4- Oy zarfını sandığa atın.
5- Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.
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