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        Haberler Magazin Nergis Kumbasar’dan, sahte hesap uyarısı: Bu ben değilim - Magazin haberleri

        Nergis Kumbasar’dan, sahte hesap uyarısı: Bu ben değilim

        Nergis Kumbasar, sosyal medyada adına açılan sahte bir hesap üzerinden mesajlar gönderildiğini belirterek takipçilerini uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 20:51 Güncelleme: 27.02.2025 - 20:51
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        Adına açılan sahte hesaba karşı uyardı
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        Son dönemde artan sosyal medya dolandırıcılığına ünlü oyuncu Nergis Kumbasar da maruz kaldı. Adına açılan sahte bir hesap üzerinden mesajlar atıldığını fark eden Kumbasar, takipçilerini uyararak durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

        Sahte hesabın ekran görüntüsünü paylaşan Nergis Kumbasar, şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar, bu ben değilim. Yine birileri hesabıma girip mesajlar atmış. Ben değilim."

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        "ANNEM YİNE HACKLENDİ GALİBA"

        Öte yandan, Nergis Kumbasar'ın Mehmet Ali Erbil ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde annesinin yaşadığı bu durum hakkında bir paylaşımda bulundu. Yasmin Erbil; "Annem yine hacklendi galiba, delireceğiz artık. Dün de hesabı askıya alınmıştı, sonra halletmiştik. Ne oluyor, anlamıyoruz" demişti.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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