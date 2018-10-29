Neşe Karaböcek, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.



Karaböcek, Kalçık'ın "Türkiye'deki gelişimi nasıl buluyorsunuz?" sorusunu "Sayın Erdoğan ülkemiz için çok şey yaptı. Türkiye gerçekten de son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetti, bunu kimse sarsmaya kalkmasın" diye yanıtladı.



"Ulaşım, iletişim hiçbir ülkeden geri değil. Fakat beni asıl memnun eden, topluma sunulan sosyal hizmetlerin üst düzeyde olması. Örneğin; bugün devlet hastaneleri, pahalı özel hastaneler kadar modern donanımlı" diyen Karaböcek, şöyle devam etti:



Sağlık sisteminde bazı yönlerimizle Amerika'dan daha ilerideyiz. Cumhuriyetten beri Türkiye hiç gerilemedi, artan bir hızla ilerliyor. Türkiye dünyada artık hem daha tanınır, hem de daha güçlü bir ülke konumuna geldi.

Türkiye'nin nereden nereye geldiğiyle ilgili bir anım daha var. Geçtiğimiz günlerde Zigana tüneliyle ilgili bir haber izledim. 15-16 yaşındayken turnede Zigana'dan otobüsle geçiyorduk. Kıştı, kar vardı. Bir taraf uçurum, diğer taraf dağ. Otobüs bozuldu. O daracık yolda kaldık. Uçurumun dibinde kurtlar dolaşıyor. Donma tehlikesi geçirirken kurtarıldık. Şimdi Zigana Tüneli'ni görünce sevindim, o korku dolu yolu geçenler bu tünelin değerini bilir. Söz sayın Erdoğan'dan açılmışken; kendisinin beni mutlu eden bir yönü de sanata ve sanatçılara çok değer vermesi. Rahmetli Turgut Özal da kıymet verirdi. Telif haklarımızı korumak için bandrol uygulaması önerimi götürdüğümde onu tanıyıp sevdim. Önerimi kabul etti, yasalaştırdı ve müzik üreticilerinden kitap yayınevlerine kadar telif haklarını korumaya başladı.

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