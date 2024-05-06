'Nesli tükenmesin' diye eşeklere sembolik nikah kıydılar

"Bu sene de 2030 yılında nesli tükenmekte olan eşeklerle düet yaptım, helalleştim. Onlara çok güzel bir nikah töreni düzenledim. Çünkü insanoğlu, sürekli bu hayvanı küfürde kullandı, aşağıladı. Hor gördü ama insanoğlu bir şeyin farkında değil. İlk kara yollarını belirleyen kim? Eşek. Sütü bin derde devadır. Gözleri çok güzeldir. Sesi muhteşemdir."