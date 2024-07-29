Hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, karnını tutarak verdiği poza; "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü.