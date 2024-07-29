Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan bebek müjdesi
2016'da evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan bebek haberi geldi. Atagül, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu
Giriş: 29.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:16
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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2013'te 'Fatih - Harbiye' dizisinde tanışmış, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.
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2016'da dünyaevine giren çift, geçtiğimiz haftalarda 8'inci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.
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Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürpriz bir haber verdi.