Nesrin Cavadzade, eleştirilere isyan etti

Nesrin Cavadzade, bir süredir Marmaris'te köpeği Dolce ile tatilin tadını çıkarıyor. Oyuncu, son günlerde sosyal medya hesaplarından Dolce ile yaptığı paylaşımlarla gündeme gelirken, bazı eleştirileri de beraberinde getirdi.

Nesrin Cavadzade, kendisine yöneltilen hayvan sevgisi ve sahiplenme eleştirilerine sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

"DOLCE'Yİ SATIN ALMADIM"

Nesrin Cavadzade, köpeği Dolce'nin fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamada; "Böyle şeylere cevap verme zahmetine normalde girmem. İnsanların benim hakkımda yanılmalarına izin verme lüksünü kullanmayı seviyorum. Öncelikle, Dolce'yi satın almadım. Köpek sahiplenmek istediğimi bilen bir arkadaşım bana onu hediye etti" dedi.

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Nesrin Cavadzade, sözlerine şöyle devam etti; "Evimde ayrıca sokaktan kurtardığım iki tekir kedim var. Bugüne kadar baktığım tüm hayvanlarım 18-19 yaşlarına kadar yaşadılar. Kronik hastalıklarına rağmen Allah'ın verdiği mucizevi güç ve büyük bir adanmışlıkla onları uzun yıllar yaşatabildim. Türkiye’de, şeker hastası kedisini insülin dozlayarak yaşatabilmiş çok az insandan biriyim. Bunu yapabilmek için ciddi tıbbi bilgiye ve ev hayatına sıkı bağlılık gerekiyordu. Çünkü kedilerde şeker her 12 saatte bir ölçülür."

"MUTLULUK ÇOK GÜZEL, DENEYİN DERİM" Nesrin Cavadzade, sözlerini şu şekilde tamamladı; "Dolce’den önce doğuştan kör bir köpeğim vardı. Onu da 18 yıl boyunca sorumluluktan kaçmadan, son nefesine kadar yanında olarak yaşattık. Gözümün gördüğü, elimin uzandığı her cana merhamet ve sevgiyle yaklaşmak benim Allah’la aramdaki akdin bir parçası. Ayrıca, sosyal medyada hiç tanımadığınız, hakkında en ufak bir fikre sahip olmadığınız, sadece TV'deki işlerinden bildiğiniz bir insanın fotoğraflarının altında atıp tutmak, o insan hakkında değil, daha çok sizin hakkınızda bir bilgi içeriyor. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Mutluluk çok güzel, deneyin derim."