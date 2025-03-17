Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'e evlilik yorumu 'Sandık Kokusu'nda 'Ayça' ve 'Hakan' karakterlerine hayat veren Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in dizi aşkı gerçek oldu. Birlikteliklerini yayımladıkları fotoğraflarla ilan eden çift, dizide rol gereği gelinlik ve damatlık giydi. Cavadzade ve Pekin için "Bu ilişki evliliğe gider" yorumları yapıldı

Habertürk Giriş: 17.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:17 facebook

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