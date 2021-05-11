Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Koronavirüs salgınına karşı maske takmayı ihmal etmeyen Cavadzade, gözlük takarak kendini kamufle etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

"BENİ BU HALDE ANNEM BİLE TANIMAZ"

Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşayan 38 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar sizlere helal olsun, beni bu halde annem bile tanımaz" dedi.