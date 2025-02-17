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        Haberler Dünya Netanyahu'dan Smotrich'e ateşkesin ikinci aşamasının kabinenin onayından geçeceği sözü | Dış Haberler

        Netanyahu'dan Smotrich'e ateşkesin ikinci aşamasının kabinenin onayından geçeceği sözü

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, koalisyondan ayrılarak hükümeti devirme tehdidinde bulunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin kabinenin onayından geçmeden başlamayacağı sözü verdiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:41
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        Netanyahu'dan koalisyon ortağına 'istişare' sözü
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin bilgi verildi.

        Netanyahu'nun Smotrich'e ilk aşaması 2 Mart'ta sona erecek ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin ancak kabinenin onay vermesi durumunda başlayacağı sözü verdiği aktarıldı.

        Bu yöndeki kararın daha önce Hamas ile ateşkesin onaylandığı kabine toplantısında alındığı kaydedildi.

        Smotrich'in, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin kabinede onaylanmasını koalisyon hükümetinde kalmanın bir şartı olarak talep ettiği ifade edildi.

        Aşırı sağcı Bakan Smotrich'in 2 Mart'ta ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından Gazze'ye saldırıların başlamaması durumunda hükümetten ayrılarak iktidar koalisyonunu devirmekle tehdit ettiği belirtildi.

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        Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması sebebiyle diğer aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu hükümetinden istifa etmişti.

        Ben-Gvir'in başını çektiği Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi'nin koalisyon hükümetinden ayrılmasıyla, Netanyahu hükümetinin İsrail Meclisi'ndeki sandalye sayısı 62'ye düşmüştü.

        Hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyelik mecliste en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

        Ben-Gvir'in ardından mecliste 7 milletvekili bulunan Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich'in de ayrılması durumunda Netanyahu koalisyonu yeterli milletvekili sayısını kaybediyor.

        İkinci aşama müzakerelerinin 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu

        Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ikinci aşama müzakerelerinin, birinci aşamanın yürürlüğe girmesinden 16 gün sonra (3 Şubat) başlaması gerekiyordu.

        Katar'ın başkenti Doha'ya heyet göndermeyi 2 Şubat'ta erteleyen İsrail, ikinci aşama müzakerelerinin 3 Şubat Pazartesi günü Netanyahu ve Witkoff'un Washington'da yapacağı görüşmeyle başlayacağını öne sürmüştü. Witkoff'un daha sonra diğer arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yetkilileriyle görüşeceği kaydedilmişti.

        İsrail müzakere heyeti, 8 Şubat'ta Doha'ya gitse de heyete ikinci aşamayı müzakere etme yetkisi verilmemişti.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, ikinci aşama müzakerelerini sabote etmekle suçlanıyor.

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