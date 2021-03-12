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Netflix'te şifre paylaşımı dönemi bitiyor! Testler başladı

Netflix hesapları şifre paylaşımıyla birden fazla yerde farklı kişiler tarafından kullanılabiliyor. Ancak Netflix'te şifre paylaşımı dönemi sona eriyor. Dünyaca ünlü film ve dizi yayın platformu şifre paylaşımını engelleyen özelliği test etmeye başladı. Peki, Netflix'te şifre paylaşımı artık yapılamayacak mı? İşte detaylar...

Netfilix'te şifre paylaşımı dönemi bitiyor! Testler başladı

Netflix şifre paylaşımı engellenecek mi? Özellikle pandemi döneminde büyük ilgi gösterilen dünyaca ünlü film ve dizi yayın platformu Netflix yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yeni özellikle birden fazla kişinin farklı yerlerde aynı şifreyle platforma erişimi engellenmiş olacak.

Peki, Netflix'te şifre paylaşımı artık yapılamayacak mı? İşte test edilen özelliğin detayları...

TEST ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Netflix sözcüsü test edilmekte olan yeni özellikle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre engelleme özelliğinin ne zaman devreye sokulacağı henüz belli değil. Test çalışmalarının başlaması ise özelliğin kısa sürede hayatımıza gireceğinin işareti olarak teknoloji yorumcuları tarafından algılandı.

Engelleme özelliğinin ise IP yasaklamasıyla olması tahmin ediliyor.

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