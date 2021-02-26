Popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix’in yeni Türk yapımı dizisi Fatma’nın çekimleri devam ediyor. Netflix takipçileri tarafından Türk yapımı diziler büyük ilgi görüyor. Peki Netflix Fatma dizisi ne zaman başlıyor? İşte Fatma dizisi oyuncuları ve konusu...

FATMA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen dizinin 2021 yılının ilk aylarında yayına girmesi bekleniyor. Henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

FATMA DİZİSİN KONUSU NE?

Fatma (35) sıradan bir temizlikçidir. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolur. Zafer’i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada beklenmedik bir cinayet işler.

Zafer’in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesiyle, Fatma’nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmaz. Bu durum, Fatma için bugüne kadar yaşadığı her şeyin intikamını alabileceği bir ritüel hâline gelir.

Fatma artık bir yandan koca dünyaya sığdıramadığı masum oğlunun öcünü almak isteyen bir anne, diğer yandan işlediği her cinayette kimsenin kendisinden şüphelenmediği bir “temizlikçi kadın” olarak hayata devam eder ve kocasını aramaya başlar.

FATMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çekimlerine 16 Temmuz günü başlanan dizinin yapımcılığını Başak Abacıgil üstleniyor. Senaryosu Özgür Önurme tarafından kaleme alınan yapımın yönetmenlik koltuğunda ise Özer Feyzioğlu oturuyor.

Başrolünde yer aldığı Fatma dizisinde Burcu Biricik’e Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan gibi sevilen isimler eşlik edecek.