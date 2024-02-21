Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nevra Serezli dansıyla dikkat çekti

        Nevra Serezli dansıyla dikkat çekti

        Ayşe Kulin'in son Osmanlı nazırı dedesinin hayat hikâyesini konu alan 'Veda' oyununda, 'Deli Saraylı' rolünü canlandıran Nevra Serezli'nin dans performansı dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dansıyla dikkat çekti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu sezon Nedim Saban’ın imzasıyla sahneye taşınan, yazar Ayşe Kulin’in son Osmanlı nazırı dedesinin hayat hikâyesinin anlatıldığı 'Veda' adlı oyunun oyuncu kadrosunda; Nevra Serezli, Aziz Sarvan, Leyla Feray, Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmaz kapan, Alişan Özkan, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu gibi isimler yer aldı. 'Deli Saraylı' rolüyle seyircilerin karşısına çıkan, duayen oyuncu Nevra Serezli’nin oyundaki dans performansı son günlerde çok konuşuluyor. Rolü gereği sahnedeki dansı ile dikkat çeken oyuncu tiyatro ile geçen yıllarına rağmen etkili zinde, enerjik olmasının sırrını şöyle açıklıyor; "Bu dans sahnesi için özellikle bir şey yapmıyorum. Genetik ve bünyesel özelliğim diyebilirim. Beni yakından tanıyanlar bilir, ekstra enerji hapı ya da içecek kullanmam. Aşırı vitamin almaya da inanmam. Fakat bence iyi uyku, hayata güzel bakmak ve mesleğinle ve ailenle mutlu olmak, zaten insanı mutlu eder. İnsan mutlu olunca her şeyi elde edebilir."

        REKLAM

        'VEDA' 1 MART’TA AKM’DE

        Türkiye’de turneye çıkmaya hazırlanan Veda oyunu 22 Şubat Ankara, 23 Şubat Mersin, 24 Şubat Adana, 25 Şubat Gaziantep, 26 Şubat Urfa, 27 Şubat Diyarbakır, 29 Şubat Yalova’da tiyatro severlerle buluşacak. Turne sonrası 1 Mart’ta oyun Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk kez sahnelenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nevra Serezli
        #deli saraylı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Ölümle biten oyun!
        Ölümle biten oyun!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Inter turu araladı!
        Inter turu araladı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?