Nevra Serezli dansıyla dikkat çekti

Bu sezon Nedim Saban’ın imzasıyla sahneye taşınan, yazar Ayşe Kulin’in son Osmanlı nazırı dedesinin hayat hikâyesinin anlatıldığı 'Veda' adlı oyunun oyuncu kadrosunda; Nevra Serezli, Aziz Sarvan, Leyla Feray, Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmaz kapan, Alişan Özkan, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu gibi isimler yer aldı. 'Deli Saraylı' rolüyle seyircilerin karşısına çıkan, duayen oyuncu Nevra Serezli’nin oyundaki dans performansı son günlerde çok konuşuluyor. Rolü gereği sahnedeki dansı ile dikkat çeken oyuncu tiyatro ile geçen yıllarına rağmen etkili zinde, enerjik olmasının sırrını şöyle açıklıyor; "Bu dans sahnesi için özellikle bir şey yapmıyorum. Genetik ve bünyesel özelliğim diyebilirim. Beni yakından tanıyanlar bilir, ekstra enerji hapı ya da içecek kullanmam. Aşırı vitamin almaya da inanmam. Fakat bence iyi uyku, hayata güzel bakmak ve mesleğinle ve ailenle mutlu olmak, zaten insanı mutlu eder. İnsan mutlu olunca her şeyi elde edebilir."

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