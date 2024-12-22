Murat Evgin'in, “Murat’la Çok Yakın” isimli YouTube programının konukları; Türk tiyatrosunun duayeni Nevra Serezli ve oğlu Türk müzik sektörünün başarılı ismi Selim Serezli oldu.

Murat Evgin'in; “Selim Ağabey, tam kariyerinizin ortasında doğdu. Duygularınız ne olmuştu?” diye, sorması üzerine Nevra Serezli; “Doğruyu söyleyeyim mi? Kız olmadığı için çok üzülmüş, günlerce ağlamıştım. Murat’ı, doğurmuştum. İkinci çocuk hayalim kız çocuktu. Hastanede Selim’i, görmek istemedim. İkinci gün hemşire gelip, beni payladı. Sen ne biçim annesin! Sapasağlam bir çocuk doğurmuşsun getiriyorum yanına dedi ve Selim’i, getirdi” sözleriyle, samimi bir itirafta bulundu.

REKLAM Murat Evgin'in; “O yıllarda bir galaya gidildiğinde Sakıp Sabancı, Vehbi Koç gibi isimleri görürdük. Sizce o yıllar ve bu yılların galaları arasında ne farklar var?” diye, sorması üzerine Nevra Serezli; “Bizim zamanımızda diye lafa başlamayı sevmiyorum ama Dormen Tiyatrosu’nda bir gala olduğu zaman Beyoğlu'nda trafik dururdu. Kadınlar acayip şık ve beyler şapkalı, takım elbiseli galaya gelirlerdi. Sinema galalarına da bu şekilde gidilirdi. Maalesef şimdi galalara, festivallere çok özensiz kıyafetlerle gidiliyor. Sahneye çıkıp ödül alan insanlarda da özensizlik görüyorum” sözleriyle cevap verdi.