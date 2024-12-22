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        Haberler Magazin Nevra Serezli'den yıllar sonra gelen itiraf - Magazin haberleri

        Yıllar sonra gelen itiraf

        Nevra Serezli'den yıllar sonra gelen itiraf; "Hayalim Kız Çocuktu. Hastanede, Selim'i görmek istemedim. İkinci gün hemşire gelip, beni payladı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 10:36 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:38
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        Yıllar sonra gelen itiraf
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        Murat Evgin'in, “Murat’la Çok Yakın” isimli YouTube programının konukları; Türk tiyatrosunun duayeni Nevra Serezli ve oğlu Türk müzik sektörünün başarılı ismi Selim Serezli oldu.

        Murat Evgin'in; “Selim Ağabey, tam kariyerinizin ortasında doğdu. Duygularınız ne olmuştu?” diye, sorması üzerine Nevra Serezli; “Doğruyu söyleyeyim mi? Kız olmadığı için çok üzülmüş, günlerce ağlamıştım. Murat’ı, doğurmuştum. İkinci çocuk hayalim kız çocuktu. Hastanede Selim’i, görmek istemedim. İkinci gün hemşire gelip, beni payladı. Sen ne biçim annesin! Sapasağlam bir çocuk doğurmuşsun getiriyorum yanına dedi ve Selim’i, getirdi” sözleriyle, samimi bir itirafta bulundu.

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        Murat Evgin'in; “O yıllarda bir galaya gidildiğinde Sakıp Sabancı, Vehbi Koç gibi isimleri görürdük. Sizce o yıllar ve bu yılların galaları arasında ne farklar var?” diye, sorması üzerine Nevra Serezli; “Bizim zamanımızda diye lafa başlamayı sevmiyorum ama Dormen Tiyatrosu’nda bir gala olduğu zaman Beyoğlu'nda trafik dururdu. Kadınlar acayip şık ve beyler şapkalı, takım elbiseli galaya gelirlerdi. Sinema galalarına da bu şekilde gidilirdi. Maalesef şimdi galalara, festivallere çok özensiz kıyafetlerle gidiliyor. Sahneye çıkıp ödül alan insanlarda da özensizlik görüyorum” sözleriyle cevap verdi.

        Nevra Serezli'nin büyük oğlu Murat Serezli, oyunculuk yapıyor.

        Murat Evgin'in; “Anne oğul ilişkinizde ‘Benim oğlum büyüdü’ dediğiniz dönem hangisi?” diye sorması üzerine Nevra Serezli; “Metin’i kaybettiğimizde Selim’in ve Murat’ın büyüdüğünü anladım. Arkamda oldular, bana çok kol kanat geldiler” diye cevap verdi.

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        #Nevra Serezli
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