Nevşehir’de ‘Arabalı Konser’ düzenlendi Nevşehir’de araçlar arabalı konserde buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de ‘Arabalı Konser’ düzenlendi Nevşehir’de araçlar arabalı konserde buluştu

İHA

Nevşehir’de ‘Arabalı Konser’ düzenlendi Nevşehir’de araçlar arabalı konserde buluştu

Kovid19 sonrası kontrollü normalleşme sürecinde uzun süre evlerinde kalan ve sinemaya gidemeyen vatandaşlar için ‘Arabalı Sinema’ etkinliği başlatarak Türkiye genelinde büyük ses getiren Nevşehir Belediyesi şimdi de ‘Arabada Konser’ etkinliği ile müzik tutkunlarının konser hasretini sona erdirdi. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen ve ünlü sanatçı İsmail Altunsaray’ın sahne aldığı konser büyük ilgi gördü.
Öncülük ettiği Arabalı Sinema etkinliği ile Türk sinemasının sevilen filmlerini Nevşehirlilerle buluşturan ve sinemaseverlere arabada sinema keyfi yaşatan Nevşehir Belediyesi, Arabalı Konser etkinliklerinin startını İsmail Altunsaray ile verdi.
Bektik Mahallesi’ndeki Kamyon ve Tır Garajı’nda gerçekleştirilen konsere Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.
Konser için saatler öncesinden etkinlik alanına gelen araçlar Nevşehir Belediyesi Zabıta ve güvenlik görevlileri tarafından sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldı.
Araçların etkinlik alanına girişleri sırasında ateşleri ölçülen vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kovid19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserde bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan sevilen sanatçı İsmail Altunsaray sahne aldı.
Konser boyunca seyirciler Altunsaray’ın seslendirdiği türkülere araçlarının içerisinden korna ve selektörleriyle eşlik etti.
Konser öncesinde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Belediye Başkanı Rasim Arı, Altunsaray ile birlikte sahnede türkülerde seslendirdi.
Arı ve Altunsaray’ın birlikte seslendirdiği türküler büyük beğeni topladı.
Kovid19 döneminde vatandaşlara bir nebze moral olması açısından sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir dizi sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyleyen Arı, etkinliklere gösterdikleri ilgiden dolayı Nevşehirlilere teşekkür etti.
Arı, “İlk olarak Arabalı Sinema etkinliği başlattık ve bu sayede birçok belediyeye öncülük ettik. Kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılan bu etkinliğin ardından Arabalı Konser programlarına başladık. Halkımıza bir nebzede olsa moral vermek, bazı işlerde belediye olarak, Nevşehir olarak öncülük etmek bizlere mutluluk veriyor” dedi.
Nevşehir’i dünyada marka şehir haline getireceklerini dile getiren Arı, "Bizim tam ifade ettiğimiz gibi peri bacalarıyla, Kapadokya ile anılan bir şehir değil, Türkiye’nin ve dünyanın gıpta ile baktığı marka bir şehir imar ve inşa edeceğiz demiştik. O yüzden yorulmak asla bilmeden ve dinlenmeyi kabre bırakarak, sizin sevginize, sizin teveccühünüze layık olabilmek için gecemizi gündüzümüze katacak ve mutlaka vadettiğimiz her işi gerçekleştirip yarınlarımızın teminatı gençlerimizin daha iyi bir şehirde yaşaması için çalışacağız. Finansal, ekonomik, kültürel, sportif manada marka olan bir şehrin imar ve inşası için gece gündüz çalışıyoruz. Bu şehirde gönüller inşa edeceğiz. Bu şehrin her bir ferdine aşık ve sevdalıyız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'de bin yıllık dut ağacı meyve veriyor
YEREL HABERLER Nevşehir'de bin yıllık dut ağacı meyve veriyor
Kapadokya'da tarihi kiliseye giden yolun köprüsü yıkıldı
YEREL HABERLER Kapadokya'da tarihi kiliseye giden yolun köprüsü ...
Nevşehir’de arabalı sinema keyfi devam ediyor Nevşehir’de yüzlerce araç Arabalı sinema günlerinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Nevşehir’de arabalı sinema keyfi devam ...
Bakan Gül'den Hacıbektaş Veli dergahına ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Gül'den Hacıbektaş Veli dergahına ziyaret
Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı
Adalet Bakanı Gül, Hacıbektaş Veli türbesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül, Hacıbektaş Veli türbesini ziyaret ...
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
YEREL HABERLER Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli ...
Nevşehir'de YKS öncesi okulu karıştıran da vardı, sınava cep telefonu ile gelen de
YEREL HABERLER Nevşehir'de YKS öncesi okulu karıştıran da vardı, ...
YKS öncesi son tüyolar Belediye Başkanından YKS için ipuçları bilboardlara asıldı
YEREL HABERLER YKS öncesi son tüyolar Belediye Başkanından YKS için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X