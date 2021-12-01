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Kapadokya Üniversitesinden GastroAntalya 2021’de 10 madalya 1 kupa

İHA

Kapadokya Üniversitesinden GastroAntalya 2021’de 10 madalya 1 kupa

Uluslararası düzeyde gastronomi ve mutfak yıldızları buluşması olan 'GASTRO Antalya 2021 Uluslar arası Gastronomi Festivali', 2527 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.
34 ülkeden katılımla Türkiye’nin en prestijli gastronomi festivallerinden biri olan etkinlikte Kapadokya Üniversitesi, toplamda 10 madalya ve 'Yılın En İyi Üniversitesi' kategori birinciliğiyle festivale damgasını vurdu. Toplamda 23 kategoriden oluşan festivalde Kapadokya Üniversitesi, 7 altın, 3 gümüş madalya ve büyük bir rekabete sahne olan 'Yılın En İyi Üniversitesi' şampiyonluğu ile Altın Kupa’nın sahibi oldu.

İçigen: Başarı tesadüf değil
Kapadokya Üniversitesi Aşçılık Programı Öğr. Üyesi Şef Melih İçigen, Antalya’daki başarının tesadüf olmadığının altını çizerek, “Gastronomi ve aşçılık son yılların en popüler meslek dalları arasında. Kuruluşumuzdan bugüne eğitimini verdiğimiz Aşçılık programı ile bu alana ne kadar önem verdiğimiz ortada. Birikimimizi derslerimizde, eğitimlerimizde öğrencilere aktarıyoruz; bu da onların sektöre bilgi ve tecrübe anlamında hazır bir hale gelmelerini sağlıyor. Bugünkü başarının ardında yatan da bu altyapıdır.” diye konuştu. Kapadokya Üniversitesi Aşçılık Programı Öğr. Üyesi Dorukan Boyacı ise festival sonucunda elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kapadokya Üniversitesi'nin bundan sonra da yerel ve ulusal çaptaki en prestijli organizasyonlarda var olarak başarılarını sürdüreceğini ifade etti. Madalya kazananlar:
Modern Turta Yarışması Altın Madalya Fatma Gül Çelebi
Yılın En İyi Üniversitesi Ekip Yarışması Altın Madalya ve Kategori Birinciliği Altın Kupa Fatma Gül Çelebi Ayşe Safalı Mustafa Güneş
Üniversite Düzeyi Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması Gümüş Madalya Pelin Yılmaz Dilara Topal Şevval Taştanberk
Üniversite Düzeyi Okullar İçin Öğrenci, Aşçı, Restoran Tatlı Yarışması Altın Madalya Beyza Çiftçi
Üniversite Düzeyi Okulları İçin Aşçı Balık Yarışması Altın Madalya Şevval Taştanberk
Üniversite Düzeyi Öğrenci, Aşçı Makarna Yarışması Altın Madalya Pelin Yılmaz
Üniversite Düzeyi Okullar İçin Öğrenci Aşçı Ana Yemek Yarışması Altın Madalya Dilara Topal
Ustalar Kategorisi Balık Yarışması Altın Madalya Ayşe Safalı
Ustalar Kategorisi Balık Yarışması Gümüş Madalya Sefa Birinci
Ustalar Kategorisi Makarna Yarışması Gümüş Madalya Sefa Birinci

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