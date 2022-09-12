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'New Amsterdam'ın ilk uluslararası uyarlaması 'Hayat Bugün' sete çıktı

SHOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün çekimleri için sete çıkıldı. Başrollerinde sevilen oyuncular; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol’un yer aldığı dizinin ilk set günü fotoğrafları büyük ilgi uyandırdı

'New Amsterdam'ın ilk uluslararası uyarlaması 'Hayat Bugün' sete çıktı
'New Amsterdam'ın ilk uluslararası uyarlaması 'Hayat Bugün' sete çıktı
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HABERTURK.COM

David Schulner’in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği ‘New Amsterdam’ın ilk uyarlaması olan ‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor.

Merakla beklenen ‘Hayat Bugün’ün konusu şöyle;

Başhekim 'Barış Güvener', İstanbul’un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi’ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikâyesi yeniden yazılmaya başlanır. 'Barış'; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikâyelerinin yolu Hisarönü Hastanesi’nden geçerken; 'Barış', sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul’da yaşayan herkese açacak!

"Hayat Bugün" diyebilmek, umutlanabilmek ve yeniden başlayabilmek için ise tek bir soru soracak; “Size nasıl yardım edebilirim?”

‘Hayat Bugün’, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken kadrosuyla çok yakında SHOW TV ekranlarında olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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