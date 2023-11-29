Neymar'ın mesajları ifşa oldu, sevgilisi ayrılık kararı aldı

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Neymar paylaşımında, "Bruna, bunu senin ve ailen için yapıyorum. Savunulamazı savunmak. Gerek yok. Ama seni hayatımızda istiyorum. Tüm bunların, hayatımdaki en özel insanlardan biri olan çocuğumun annesi olmasını hayal ettiğim kadına zarar verdiğini gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

Özel hayatını yoluna koyacağı sözünü veren Neymar sözlerini şöyle sürdürmüştü: Hatalıyım ve yaşanan bu anlamsız olay için çoktan özür diledim ama bunu bir kez de herkesin gözü önünde yapmak istiyorum. Özel bir konu halka açık yaşanırsa o zaman özrün de halka açık olması gerekir. Kendimi sensiz hayal edemiyorum. Sana ihtiyacım var. Tüm bunlar olurken ne kadar acı çektiğini ve yanımda olmanı ne kadar istediğimi gördüm. Hatalarımı ve özel hayatımı yoluna koyacağım.