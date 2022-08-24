Nez: On parmağımda on marifet! - Magazin haberleri

"On parmağımda on marifet!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 2000'li yılların başlarında, 'Sakın Ha!' ve 'Her Şey Boş' gibi şarkılarıyla müzik listelerini kasıp kavuran Nez, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Nez, bir kafenin duvarlarına kedi figürleri çizerken görüntülendi.

"ON PARMAĞIMDA ON MARİFET!"

Basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen şarkıcı, "Görüyorsunuz değil mi? On parmağımda on marifet... Zamanında bunun eğitimini aldım, çizimlerim çok iyidir. Yakında burayı tanıyamayacaksınız." dedi.