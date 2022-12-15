Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı

Nick Cannon, geçtiğimiz yıl oğlu Zen'i kucağına aldıktan 5 ay sonra bebeğini beyin tümörü yüzünden Aralık 2021'de hayata veda ettiğini açıklamıştı. Cannon, oğlu için tedaviyi reddetmelerinin nedenini anlattı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı - Magazin haberleri

    Mariah Carey'nin eski eşi olan oyuncu ve sunucu Nick Cannon'un (42), model Alyssa Scott'tan dünyaya gelen 5 aylık oğlu Zen, Aralık 2021'de vefat etmişti. Oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Cannon'un hastalığına rağmen oğullarını tedavi ettirmediği ortaya çıkmıştı. 
  • Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı - Magazin haberleri

    The Checkup with Dr. David Agus adlı programa konuk olan Nick Cannon, Alyssa Scott ile neden tedaviyi reddettiklerini açıkladı. 

    Cannon, sadece 5 aylıkken kaybettiği oğlunun, doğumdan sonraki ilk ayları hakkında "Sağlıklıydı, aktifti ve her zaman gülümsüyordu" dedi. Cannon'un anlattıklarına göre; bebeğinin 2 aylık olduğunda, bazı tuhaflıklar dikkatini çekti, özellikle de bebeğin nefes alma konusunda bazı sorunları olduğunu fark etti. Nick Cannon, sözün bu noktasında "Çok sayıda çocuğun babası olmak bana en çok suçluluk duygusu veren durum. Bütün çocuklarımla yeteri kadar vakit geçiremiyorum. Çünkü sürekli olarak çalışıyorum" dedi.
  • Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı - Magazin haberleri

    TÜMÖR AKILLARINA GELMEDİ

    Akıllarına beyin tümörü gibi bir durum gelmediğini söyleyen Nick Cannon, daha önce "Onu, nefes alma sorunu için doktora götürmeye karar verdim. Bunun sıradan bir durum olduğunu düşündük." diye konuşmuştu.
  • Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı - Magazin haberleri

    Ancak sunucu, muayenede Zen'in beyninde sıvı biriktiği ve bunu gidermek için bir aparat takılması gerektiğini öğrendi. Nick Cannon, oğlunun durumunun Şükran Günü döneminde ise giderek kötüleştiğini belirtmişti. 
  • Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı - Magazin haberleri

    Cannon, bu korkunç haberin ardından doktorlardan onları nelerin beklediği konusunda açık sözlü olmalarını istedi. Doktorlar, Zen'in hastalığının nadir görülen ve agresif bir kanser türü olan glioma olduğunu açıkladı. Sonra da tedavi için kemoterapi önerildi. Bir de beyninde biriken sıvının boşaltılmasına karar verildi. Bu sıvıyı boşaltma seçeneği Nick Cannon ve bebeğin annesi Alysso Scott'a mantıklı göründü. Bebeğin ağrısı azdı ve yaşam kalitesinde büyük bir sorun yaratmıyordu.
  • Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı - Magazin haberleri

    "3 YA DA 4 YAŞINA KADAR YAŞAYACAĞINI SÖYLEDİLER"

    Cannon, "Bana oğlumun, 3 ya da 4 yaşına kadar yaşayabilmesinin en iyi senaryo olduğunu söylediler. Bunu duyduğumda onun yaşam kalitesini düşündüm. Olabilecek en iyi şekilde yaşamasını istedim" diye konuştu. Nick Cannon, kemoterapi seçeneğini hiç düşünmediğini gizlemedi. Cannon, bunun nedenini de şöyle anlattı:

    Doktora kematerapinin, oğlumun yaşam süresini uzatıp uzatmayacağını ya da acısını azaltıp azaltmayacağını sordum. Bana tümörün yerleşim yeri nedeniyle bu konuda çok faydası olmayacağını söylediler. Oğlunuzu, kafatasında biriken suyun boşaltılması için takılan aletlerle görünce zaden yüreğiniz parçalanıyor.
  • Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı - Magazin haberleri

    LUPUS HASTALIĞI YÜZÜNDEN KEMOTERAPİ GÖRMÜŞTÜ

    Nick Cannon, kendisinin de yakalandığı lupus hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi gördüğünü ve bunun ona neler yaptığını bildiğini söyledi. Ünlü isim, küçücük bebeğinin kendisine çok da faydası olmayacak bir nedenle kemoterapi görmesini istemedi. Cannon, bu durumu "Zen'e kemoterapi tedavisinin neler yapabileceğini düşünemiyordum bile" diyerek anlattı. Nick Cannon, lupus nedeniyle gördüğü kemoterapi sonucu, saçlarını kaybettiğini ama bunun acı bile sayılmayacağını fakat tedavinin "içindeki her şeyi emdiğini" belirtip "Yeni doğan bir bebeğin neler yaşayabileceğini düşünmek bile istemiyordum" dedi.
  • Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı - Magazin haberleri

    ZEN'İN VEDASI, DÜŞÜNDÜKLERİNDEN DAHA HIZLI OLDU

    Sonunda Zen'in hastanede tedavi görmesine ama kemoterapi almamasına karar verildi. O süreçte hem Cannon hem de bebeğin annesi Scott, Zen ile mümkün olduğunca uzun ve kaliteli zaman geçirmeye çalıştı. Fakat sonunda minik bebek kısacık zamanda hayata veda etti. Cannon bu konuda "Bu bizim düşündüğümüzden çok daha hızlı oldu. O son hafta sonu bile biliyordum. 'Bu muhtemelen bizim son hafta sonumuz olacak' diye aklımdan geçirdim" ifadelerini kullandı.
  • Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı - Magazin haberleri

    "GÖRDÜĞÜM EN GÜÇLÜ KADIN"

    Cannon, dhaa önce Zen'in annesi olan sevgilisi Alyssa Scott'ın bu korkunç trajedi sırasında da çok güçlü durduğunu ifade etmişti. Nick Cannon, konuyla ilgili, "Zen'in annesi Alyssa, gördüğüm en güçlü kadın. Hiç tartışmadı, hiç sinirlemedi. En iyi anneydi ve en iyi anne olmaya devam edecek." şeklinde konuşmuştu.
  • Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı - Magazin haberleri

    YENİ BİR BEBEK BEKLİYORLAR

    Nick Cannon ve Alyssa Scott, Zen'in ölümünün ardından bir yıl sonra yeni bir bebek bekliyor.
  • Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı - Magazin haberleri

    Öte yandan Nick Cannon, geçtiğimiz yıl DJ Abby De La Rosa ile ilişkisinden de ikiz bebek sahibi olmuştu. Ancak Zion ve Zillion, Cannon'ın sahip olduğu tek ikizler değil. 40 yaşındaki aktör, şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey ile evliliğinden Moroccan Scott ve Monroe adında biri kız, diğeri erkek ikiz çocuğu bulunuyor.
  • Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı - Magazin haberleri

    Nick Cannon'ın model Britanny Bell ile birlikteliğinden de üç yaşında Golden adında bir oğlu ve 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Powerful Queen adında bir de kızı bulunuyor.

    SADECE BİR EVLİLİK YAPTI

    Tam adı Nicholas Scott Cannon olan oyuncu Nick Cannon, bugüne kadar olan tek evliliğini Mariah Carey ile yaptı. 2008 yılında nikah masasına oturan ikili, 2016'da boşanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Reuters

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.