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Nicolas Cage: 'Drakula'yı oynarken kendi kanımı içtim

Nicolas Cage, 'Drakula'yı canlandırdığı yeni filmi 'Renfield'da kendi kanını içtiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, "Dişler hakikiydi. Seramik ve epey sivriydi. Bu yüzden birkaç kez dudağımı ısırınca kendi kanımı içtim" dedi

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  • Nicolas Cage: 'Drakula'yı oynarken kendi kanımı içtim - Magazin haberleri

    Hollywood yıldızı Nicolas Cage, 'Renfield' adlı filmde başrolü paylaştığı Nicholas Hoult'la 'Bana İstediğini Sor' (Ask Me Anything) etkinliğine katıldı.
  • Nicolas Cage: 'Drakula'yı oynarken kendi kanımı içtim - Magazin haberleri

    Oyuncuların oynadıkları karakter gibi yaşamaya çalıştığı metot oyunculuğu tekniğinin önemini vurgulayan bir kullanıcı, ikiliye "Filmin çekimlerinde hiç gerçek kan tüketildi mi?" sorusunu yöneltti.

    Hakkında bilinmeyenleri anlatan 59 yaşındaki Cage, metot oyunculuğu sebebiyle olmasa da kullandığı dişler yüzünden kendi kanını içtiğini ifade etti.
  • Nicolas Cage: 'Drakula'yı oynarken kendi kanımı içtim - Magazin haberleri

    "BİRKAÇ KEZ KENDİ KANIMI İÇTİM"

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Samimi açıklamalarda bulunan Nicolas Cage, "Dişler hakikiydi. Seramik ve epey sivriydi. Bu yüzden birkaç kez dudağımı ısırınca kendi kanımı içtim" dedi.
  • Nicolas Cage: 'Drakula'yı oynarken kendi kanımı içtim - Magazin haberleri

    "TADINI EPEY BEĞENDİM"

    'Drakula'nın yardımcısı 'Renfield'a hayat veren Hoult ise, "Kendi kanımın tadını epey beğendim" şeklinde konuştu.
  • Nicolas Cage: 'Drakula'yı oynarken kendi kanımı içtim - Magazin haberleri

    Yönetmen koltuğunda Chris McKay'in oturduğu 'Renfield', yıllarca efendisi 'Drakula'nın işkencesine maruz kalan ancak ona sadakatini de sürdüren hizmetkar 'Renfeild'ı anlatıyor.

    Fotoğraflar: AP, Mega Agency, Avalon

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