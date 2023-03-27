"BİRKAÇ KEZ KENDİ KANIMI İÇTİM"



Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Samimi açıklamalarda bulunan Nicolas Cage, "Dişler hakikiydi. Seramik ve epey sivriydi. Bu yüzden birkaç kez dudağımı ısırınca kendi kanımı içtim" dedi.