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        Haberler Magazin Nicole Kidman ve Sandra Bullock 26 yıl sonra aynı filmde buluşuyor

        Nicole Kidman ve Sandra Bullock 26 yıl sonra aynı filmde buluşuyor

        Nicole Kidman ve Sandra Bullock, iki cadıyı canlandırdıkları Aşkın Büyüsü'nün (Practical Magic) 26 yıl sonra çekilecek devam filminde tekrar bir araya geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:42
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        İki 'cadı' 26 yıl sonra buluşuyor
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        Hollywood'un iki büyük yıldızı Nicole Kidman ile Sandra Bullock, 26 yıl önce birlikte rol aldıkları filmin ikincisi için bir araya geliyor. 56 yaşındaki Kidman ile 59 yaşındaki Bullock, 1998 yapımı 'Aşkın Büyüsü'nün (Practical Magic) devam filminde rol alacak.

        'Aşkın Büyüsü 2' (Practical Magic 2) filmi için beyazperdede gerçekleşecek dev buluşmaya dair haberi, Warner Bros. sosyal medyadan duyurdu.

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        Orijinal film, Alice Hoffman'ın 1995'te çıkan aynı adlı romanına dayanıyor. Film, eski bir cadı soyundan gelen iki yetim kardeş Sally (Sanda Bullock) ve Gillian Owens'in (Nicole Kidman) hikâyesini konu alıyor.

        Yeni filmde başrol oyuncuları Sandra Bullock ve Nicole Kidman, aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenecek.

        75 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan gilm, gösterildiği yıl, sadece 68,3 milyon dolarlık hasılat elde etmişti ancak film evde izlenmelerde favoriler arasına girmişti.

        Devam filmi hakkında detaylar şimdilik gizli tutuluyor.

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        #Nicole Kidman
        #Sandra Bullock
        #film
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