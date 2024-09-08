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        Haberler Dünyadan Nicole Kidman Venedik Film Festivali'nde annesinin ölüm haberini aldı, ödülünü başkası onun adına kabul etti

        Nicole Kidman annesinin ölüm haberiyle apar topar Venedik'i terk etti

        Nicole Kidman, 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildiği Venedik Film Festivali'ni, annesinin ölüm haberini alınca aniden terk etmek zorunda kaldı. Ödülü, Kidman adına filmin yönetmeni kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 10:09 Güncelleme: 08.09.2024 - 10:42
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        Nicole Kidman, aldığı acı haber sonrası Venedik Film Festivali'nden aniden ayrıldı.

        'Babygirl' adlı filmdeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen 57 yaşındaki Avustralyalı yıldız, annesi Janelle'nin ölüm haberi üzerine apar topar İtalya şehrine veda etti.

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        Nicole Kidman adına ödülü, filmin yönetmeni Halina Reijn aldı ve ünlü yıldızın hazırladığı açıklamayı sahnede okudu.

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        Nicole Kidman'ın ödül konuşması, annesiyle ilgili trajik haberi açıklayarak başlıyordu. İzleyicilerin büyük şaşkınlık yaşadığı açıklamada ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte olmak için eve gitmesi gerektiğini söyledi.

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        Nicole Kidman, aldığı ödülü annesine adadığını, sanatla hayat arasındaki çatışmanın yürek parçalayıcı olduğunu ve kendisinin de kalbinin kırıldığını ifade etti.

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        Ünlü oyuncunun 84 yaşındaki annesinin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

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        Nicole Kidman, son yıllarda annesi Janelle'in sağlığı konusunda fazla konuşmamıştı. Ünlü yıldız, 2022'de Covid'e yakalanmamak için annesini mesai saatleri dışında bir sergiye götürmesinden kısaca bahsetmişti.

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        Nicole Kidman, daha önce verdiği röportajda oyunculuk kariyeri boyunca kendisini desteklediği için annesine teşekkür etmiş, kendisi ve kardeşlerinin hayallerini desteklemek için annesinin kendi hayallerinin çoğunu askıya aldığını söylemişti.

        #Nicole Kidman
        #janelle kidman
        #ölüm
        #Venedik Film Festivali
        #en iyi kadın oyuncu
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