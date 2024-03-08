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        Niğde'de sağlık çalışanlarına eğitim verildi

        Niğde'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık personeline travma tesüsitasyon (TİLYAD) eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:06
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        Niğde'de sağlık çalışanlarına eğitim verildi
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        Niğde'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık personeline travma tesüsitasyon (TİLYAD) eğitimi verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, Niğde ve Kayseri Ambulans Servisi Başhekimlikleri tarafından verilen eğitimde kursiyerlere, hasta nakli, çoklu travma, şok, havayolu yönetimi, kafa, omurga, toraks, karın, pelvis, ekstremite travmalarında yapılması gerekenler anlatıldı.

        Ayrıca eğitimde yanık ve donuklar ile gebelik, pediatrik ve geriatrik travmalar ve afetlerde tıbbi yaklaşım, adli olguların değerlendirilmesi konuları da teorik ve uygulamalı işlendi.

        Hizmet için eğitimlerin, acil sağlık hizmetlerinin ülke genelinde daha etkin, hızlı ve kaliteli sunulması için devam edeceği belirtildi.

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        Galeri

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