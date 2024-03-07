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        Niğde'de Adalet Komisyonu Başkanı Ünlü, öğrencilere buluştu

        Niğde Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:40 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:32
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        Niğde'de Adalet Komisyonu Başkanı Ünlü, öğrencilere buluştu
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        Niğde Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Ünlü, Altunhisar ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinde, öğrencilere tecrübelerini anlattı.

        Öğrencilere kariyer yolculuklarında doğru rota oluşturmaları gerektiğini belirten Ünlü, soruları cevapladı.

        Programa, Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunok ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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