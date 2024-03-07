Niğde'de Adalet Komisyonu Başkanı Ünlü, öğrencilere buluştu
Niğde Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Niğde Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Ünlü, Altunhisar ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinde, öğrencilere tecrübelerini anlattı.
Öğrencilere kariyer yolculuklarında doğru rota oluşturmaları gerektiğini belirten Ünlü, soruları cevapladı.
Programa, Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunok ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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