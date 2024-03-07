Niğde'de Adalet Komisyonu Başkanı Ünlü, öğrencilere buluştu

Programa, Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunok ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Niğde Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.