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        Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı

        Niğde'de 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:30 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:30
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        Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı
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        Niğde'de 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-7 Mart tarihlerinden gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlüyü yakaladı.

        Ayrıca operasyonlarda, ifadeye yönelik aranması bulunan 36, para cezası bulunan 4 kişiye işlem yapıldı.

        Yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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