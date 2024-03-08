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        Niğde'de "6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremlerden Çıkarılması Gereken Dersler" paneli düzenlendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremlerden Çıkarılması Gereken Dersler" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:28 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:49
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        Niğde'de "6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremlerden Çıkarılması Gereken Dersler" paneli düzenlendi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremlerden Çıkarılması Gereken Dersler" konulu panel gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, panel, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde Afet Eğitim ve Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümleri ile Mimarlık Fakültesi iş birliğiyle düzenlendi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın, ülkenin bulunduğu bölgede birçok depremin meydana geldiğini belirtti.

        Türkiye'nin depremlerde çok fazla can ve mal kayıpları verdiğini aktaran Aydın, "1940'lı yıllardan itibaren deprem yönetmelikleri hazırlanıyor, son olarak 2018'de yönetmelik çıkarıldı. Bu yönetmelikler, uygun yapılar üretilmesi, can kayıplarının engellenmesi açısından çok önemli." ifadesini kullandı.

        Programa, Afet Eğitim ve Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Korkanç, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Karaca, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Hakan Severcan ve Prof. Dr. Kubilay Akçaözoğlu ve öğrenciler katıldı.

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