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        Haberler Spor Basketbol NBA Nigel Hayes-Davis, NBA ekibi Phoenix Suns ile sözleşme imzaladı - Basketbol Haberleri

        Nigel Hayes-Davis, NBA ekibi Phoenix Suns ile sözleşme imzaladı

        NBA takımlarından Phoenix Suns, son olarak Fenerbahçe Beko'da oynayan serbest statüdeki forvet Nigel Hayes-Davis ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 00:49 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:11
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        Nigel Hayes-Davis resmen NBA'de!
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        Phoenix Suns'ın açıklamasında "Nigel resmen Phoenix Suns'ta." denildi.

        Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'da geçen sezon THY Avrupa Ligi, lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

        Sarı-lacivertli formayı 2 sezondur giyen Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi’nde dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne de layık görüldü.

        Nigel Hayes-Davis, kariyerinde NBA'de Wisconsin, New York Knicks, LA Lakers, Toronto, Sacramento takımları ile Galatasaray, Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko'da görev yaptı.

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