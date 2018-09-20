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FULYA SEVER KİMDİR?

Fulya Sever 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Miss Globe Turkey 2010 birincisi ve aynı zamanda Miss Globe International dördüncüsü olarak ünlendi. Üniversiteden gıda mühendisi olarak mezun olmuştur. Spor ve beslenme üzerine TV programları yapmaktadır. Ayrıca spor ve çeşitli alanlarda yazılar yazmaktadır.