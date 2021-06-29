Nijerya'dan "Delta" varyantı haberlerine ret 0:00 / 0:00

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe İhekweazu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede henüz "Delta" varyantının tespit edilmediğini belirtti.

İhekweazu, "Geçen hafta 40 farklı test yaptık ancak endişe edici bir duruma rastlamadık. Emin olmak için araştırmaya devam ediyoruz." dedi.

Halka Covid-19'a karşı aşı olması çağrısında bulunan İhekweazu, vatandaşların aşıya erişimi ve hükûmetin salgına karşı konulan tedbirleri uyguladığı sürece virüs riskinin azalacağını kaydetti.

Nijerya'nın komşusu Gana'da geçen hafta "Delta" varyantının tespit edilmesinin ardından virüsün Nijerya'da da yayıldığına dair haberler çıkmıştı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 167 bin 532 kişi virüse yakalandı, bunlardan 163 bin 984'ü sağlığına kavuştu, 2 bin 119 kişi ise yaşamını yitirdi.