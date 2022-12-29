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Nilgün Belgün: Tükenmişlik sendromu yaşamadım

Nilgün Belgün, son yıllarda sanatçılarda ortaya çıkan 'tükenmişlik sendromu' durumunu yaşayıp, yaşamadığının sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. Oyuncu, "Bugün hâlâ çalışıyorum. Öyle bir sendroma hiç girmedim. Başrol oyuncuları dizilerde sabahlara kadar çalışıyor. Belki onlar için olabilir" dedi

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  • Nilgün Belgün: Tükenmişlik sendromu yaşamadım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nilgün Belgün, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yılbaşı öncesi alışverişe çıktığını söyleyen Belgün, yeni yıla Kıbrıs'ta gireceğini belirtti.
  • Nilgün Belgün: Tükenmişlik sendromu yaşamadım - Magazin haberleri

    "BU OYUNLA ÇOK SEVİLDİĞİMİ HİSSEDİYORUM"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Nilgün Belgün, tek kişilik oyunu 'Aşk ve Komedi' ile Anadolu'da gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

    Belgün, "Bu oyunla çok sevildiğimi hissediyorum. Çünkü tek başıma oynuyorum ve herkes bana geliyor. 10 sene boyuncu geliyorlar. Yeni yıldan sonra 10. yıla özel bir şeyler yapmayı düşünüyorum" dedi.
  • Nilgün Belgün: Tükenmişlik sendromu yaşamadım - Magazin haberleri

    "EN ÇOK YORULDUĞUM İŞİ YAPIYORUM"

    Nilgün Belgün, muhabirlerin, "10 yıl içinde kendinizi çok yorgun hissettiğiniz zamanlar oldu mu?" sorusuna, "Açık söylemek gerekirse; bugüne kadar en çok yorulduğum işi yapıyorum ama büyük bir keyif alıyorum. Şimdiye kadar da en fazla keyif aldığım iş oldu" ifadelerini kullandı.
  • Nilgün Belgün: Tükenmişlik sendromu yaşamadım - Magazin haberleri

    "TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞAMADIM"

    Ünlü oyuncu, son yıllarda sanatçılarda ortaya çıkan 'tükenmişlik sendromu' durumunu yaşayıp, yaşamadığının sorulması üzerine ise, "Bugün hâlâ çalışıyorum. Öyle bir sendroma hiç girmedim. Başrol oyuncuları dizilerde sabahlara kadar çalışıyor. Belki onlar için olabilir" yorumunda bulundu.
  • Nilgün Belgün: Tükenmişlik sendromu yaşamadım - Magazin haberleri

    "HERKESİN YÜZÜ BİRBİRİNE BENZİYOR"

    Öte yandan Nilgün Belgün, daha önce son yıllarda ünlülerin yaptırdığı estetikler operasyonlar ile ilgili de konuşmuştu.

    Ünlü oyuncu, "Herkes estetik yaptırabilir. Ben 25 sene önce botoks yaptırdım. O tarihtan beri de böyle duruyorum. Hiçbir zaman aşırı bir şey yaptırmak istemem. Çünkü ben bir oyuncuyum. Mimiklerimi yapmalıyım. Ben oyuncu olan herkese ve olmayan herkese söylüyorum. Yüzünüzle ne kadar çok oynarsanız, o kadar iyi olmuyor. Her şeyin bir dozu var. Herkes çok yapay oluyor. Herkesin yüzü birbirine benziyor" demişti.
  • Nilgün Belgün: Tükenmişlik sendromu yaşamadım - Magazin haberleri

    Nilgün Belgün

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