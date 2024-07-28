Nilperi Şahinkaya'dan evlilik sorularına yanıt: Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz
Uzun süredir Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, gazetecilerin evlilik sorularına; "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok" sözleriyle karşılık verdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nilperi Şahinkaya, Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Setimiz vardı bitti, şimdilik biraz daha buralardayım" dedi.
"TATİL PLANI VAR"
Nilperi Şahinkaya ardından; "Sonrasında tatil planlarımız da var tabii ki" ifadelerini kullandı.
EVLİLİK SORULARINA YANIT
Öte yandan uzun süredir Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, gazetecileri evlilik ile ilgili soru sorması üzerine gülerek; "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" ifadelerini kullandı.