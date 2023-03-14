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Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterine hayat veren güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem oluyor. Aktaş son olarak sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımı beğenenler arasında Yalı Çapkını dizisinin yıldız ismi de yer aldı.

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  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!

    Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizinde Gizem karakterini canlandırıyor.
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!

    Güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Ünlü güzelin son pozu, dikkat çekerken Yalı Çapkını dizisinde oynayan yıldız oyuncudan da beğeni aldı.
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!

    24 yaşındaki güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın pozunu beğenenler arasında Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman’da yer aldı.
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!

    Daha önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş yayınladığı son fotoğrafa “3 2 1 kenafir mode on” notunu düştü.
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!

    İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın son gönderisi...
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!
  • Nilsu Berfin Aktaş pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimler bile kayıtsız kalamadı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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