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Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, muhabirleri gören oyuncu elini başına götürerek "Eyvahlar olsun! Arkadaşlar yapmayın" diyerek yanında bulunan erkek arkadaşı ile Asmalımescit de hızlı adımlarla gözden kayboldu.