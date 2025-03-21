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        Haberler Gündem Güncel Nilüfer Belediyesi'nden "Yapay Zeka Bürosu" | Son dakika haberleri

        Nilüfer Belediyesi "Yapay Zeka Bürosu" kurdu

        Bursa'nın Nilüfer Belediyesi, "Yapay Zeka Bürosu" kuran ilk ilçe belediyesi oldu. Başkanı Şadi Özdemir, büronun hem hizmetleri daha verimli hale getireceğini hem de Nilüfer'i akıllı şehirler arasında öne çıkaracağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:04
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        Nilüfer Belediyesi'nden "Yapay Zeka Bürosu"
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        Bursa'nın Nilüfer Belediyesi, dijitalleşme ve akıllı belediyecilik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Nilüfer Belediyesi Planlama ve Kalkınma Ajansı Danışma Kurulu mentörlüğünde geliştirilen Yapay Zeka Bürosu, Nilüfer Belediye Meclisi Kararı ve Başkan Şadi Özdemir'in onayıyla kuruldu.

        Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Yapay Zeka Bürosu'nun, kamuda dijital kapasitenin geliştirilmesini ve yapa zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştıracağı belirtildi. Yapay Zeka Bürosu'nun aynı zamanda belediyenin farklı birimlerinde kullanılabilecek akıllı sistemler geliştirerek, şehir yönetiminde dijital dönüşümü de hızlandırması da amaçlanıyor.

        Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yapay Zeka Bürosu'nun kurulmasının bu noktada önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Yapay Zeka Bürosu kurarak Türkiye'deki ilçe belediyeleri arasında bir ilke imza attıklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Böylece hem belediye hizmetlerimiz daha verimli hale gelecek hem de Nilüfer, akıllı şehirler arasında öne çıkacaktır. Önümüzdeki süreçte yapay zeka uygulamaları ile hizmet hızımızı ve verimliliğimizi artırarak sağladığımız tasarruf ve verimlilik artışını gösteren raporları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

        Yapay Zeka Bürosu'nun çalışmaları ile birlikte vatandaş taleplerinin daha hızlı karşılanacağını ve kaynakların daha etkin kullanılacağını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak chatbotlar, otomatik talep yönlendirme sistemleri ve veri analizi araçları gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçireceğiz. Bu uygulamalar, müdürlüklerin hedeflerine göre özelleştirilerek, iş akış süreçlerini de iyileştirecek" diye konuştu.

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