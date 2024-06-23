Nilüfer, SHOW TV'de 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu'na özel açıklamalar yaptı.

“SANATÇI OLMAYI ÇABUK KABULLENDİM”

15 yaşında katıldığı ve Sezen Aksu’nun önünde birinci olduğu Altın Ses adlı yarışmanın kendisine şöhreti getirdiğini söyleyen Nilüfer, erken yaşta ünlü olmasının gençliğini yaşamamasına neden olmasıyla ilgili soruya, "Neden bilmiyorum ama sanatçı olmayı çabuk kabullendim. Genç bir kız olarak erkek arkadaşımla veya flörtümle vakit geçirme fırsatım olmadı. Bu yüzden erken yaşta evlendim" yanıtını verdi.

Ömür Sabuncuoğlu ile Nilüfer "GÜZEL ŞARKILAR KAYBOLMUYOR, BU DÖNEMİN ŞARKILARI AMİYANE" REKLAM Son yıllarda eski şarkılarının en çok dinlenenler şarkılar arasında yer almasını değerlendiren Nilüfer, "Son Arzum' 70’li yıllarda yayınlandığında bu kadar ilgi görmemişti. Çok güzel bir şarkıydı ve şimdilerde herkesin dilinde. Güzel şeyler hiçbir zaman kaybolmuyor" ifadelerini kullandı.

Merhum şarkıcı Kayahan ile yaptığı şarkılar ile ilgili de konuşan Nilüfer, "Kayahan"la yaptığımız işbirliği güzel şarkılar ortaya çıkardı. İyi bir sesim vardı ve Kayahan bunu gördü. 'Benim şarkılarımı Nilüfer söylerse iyi olur' dedi ama o da ben de bu kadar büyük bir ilgi göreceğimizi beklemiyorduk" dedi. Dönemin müziğini de değerlendiren Nilüfer, şarkı sözlerinden duyduğu rahatsızlıktan bahsederken, "Son dönemin müziğine baktığımda bazısı hakikaten çok güzel. Ama şarkı sözlerinin birçoğu sokak ağzı ve gerçekten çok amiyane. Gençlerin bunları dinleyerek müzik gustosunu oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

PANİK ATAK YÜZÜNDEN 5 YIL MÜZİĞE ARA VERDİ Nilüfer ayrıca bir dönem müziğe ara verip çocuk mağazası açmasının hatırlatılması üzerine "80’li yıllarda o zaman ne olduğu bilinmeyen bir hastalığa yakalandım. O hastalığın adı; panik ataktı. Atak tutuyor ve doktora koşuyordum. Kimse hastalığın ne olduğunu bilmezken bu rahatsızlık yüzünden sahneye 5 yıl ara verdim ve çocuk giysileri zaman bir mağaza açtık. O işle uğraşırken panik atağım geçti ve yıllar sonra sahneye döndüm, dönüş o dönüş" diye konuştu.