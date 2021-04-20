Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yapan Niran Ünsal, "Maalesef üzücü haber geldi. Hem eşim hem de benim Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bu da geçecek inşallah. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

Niran Ünsal ve prodüktör eşi İbrahim Gugu