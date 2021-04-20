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Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! O yaş grubu endişe verici!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 25-59 yaş arası insanlar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve hastaneye yatış oranlarının endişe verici bir şekilde arttığı uyarısında bulundu

GENÇLER DİKKAT! Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklama - Korona haberleri
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! O yaş grubu endişe verici!
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AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, "Geçen hafta Kovid-19 vakaları üst üste sekizinci haftada artış gösterdi ve 5.2 milyondan fazla yeni vaka bildirildi. Bu, şimdiye kadar bir haftada kaydedilen en çok vaka sayısıydı" dedi.

"ART ARDA 5'İNCİ HAFTADA YÜKSELİŞ VAR"

AA'da yer alan habere göre dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin de art arda 5'inci haftada yükseliş gösterdiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Şu anda DSÖ'ye 3 milyondan fazla ölüm bildirildi. 1 milyon ölüme ulaşmak 9 ay sürdü, 4 ayda 2 milyona, 3 ayda 3 milyona ulaştık. Büyük sayılar bizi uyuşturabilir. Ancak bu ölümlerin her biri aileler, toplumlar ve uluslar için bir trajedidir" değerlendirmesinde bulundu.

"25-59 YAŞ ARASINDA YENİ VARYANTLAR ETKİLİ"

Ghebreyesus, küresel çapta 25-59 yaş arası insanlar arasında Kovid-19 vaka ve hastaneye yatış oranlarının endişe verici bir şekilde arttığı uyarısında bulunarak, bunun muhtemel nedeni olarak da yeni varyantlar ve genç yetişkinler arasında artan "sosyal kaynaşmayı" gösterdi.

"AŞI EŞİTSİZLİĞİ GİDERİLMELİDİR"

DSÖ'nün aşı eşitsizliğine karşı yürüttüğü kampanyaya dahil olan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ise küresel toplumu, aşı eşitsizliğini gidermeye çağırdı. Thunberg, "Uluslararası toplum, aşı eşitsizliği konusundaki trajediyi ele almak için daha fazlasını yapmalıdır" diye konuştu.

"ABD VE İNGİLTERE ADİL DAĞITIM YAPMALI"

Greta Thunberg Vakfı'nın aşı eşitliğini desteklemek için 100 bin avro bağışlayacağını aktaran Thunberg, nüfusunun ciddi bir kısmını aşılayan ABD ve İngiltere başta olmak üzere ülkelere aşıların adil dağıtımı konusunda çağrıda bulundu.

"832 MİLYON DOZ AŞI UYGULANDI"

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) verdiği destek nedeniyle Thunberg'e teşekkür eden Ghebreyesus da küresel olarak şimdiye kadar 832 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandığını aktardı.

"AŞILARIN YÜZDE 82'Sİ GELİŞMİŞ ÜLKELERE GİTTİ"

Ghebreyesus, "Ancak bunların yüzde 82'den fazlası, yüksek veya üst-orta gelirli ülkelere gitmişken, düşük gelirli ülkeler yalnızca yüzde 0,2 oranında aşıya ulaştı" dedi.

DSÖ, "AŞI PASAPORTUNA" SICAK BAKMIYOR

Öte yandan, DSÖ Acil Durum Komitesi, uluslararası seyahatin bir koşulu olarak aşı kanıtına gerek olmadığı tavsiyesinde bulundu. DSÖ, Kovid-19 aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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