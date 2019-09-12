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HaberlerMüzikNiran Ünsal: Muhteşem bir müzik ziyafeti hazırladım - Magazin haberleri

Niran Ünsal: Muhteşem bir müzik ziyafeti hazırladım

İHA

Komşu ülke Gürcistan’ın Batum şehrinde birçok ünlü şarkıcıyla gala geceleri düzenleyen otel, 21 Eylül Cumartesi gecesi Niran Ünsal’ı konuk edecek. Ünsal, ilk defa Batum’da sahneye çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirtti

Niran Ünsal

İHA'nın haberine göre; komşu ülke Gürcistan’ın Batum şehrinde birçok ünlü şarkıcıyla gala geceleri düzenleyen otel, 21 Eylül Cumartesi gecesi Niran Ünsal’ı konuk edecek.

Sahnelerin sevilen ismi Niran Ünsal, Batum'da vereceği konserde zengin repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

İlk defa Batum’da sahneye çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirten Niran Ünsal, “Gala gecesi için muhteşem bir müzik ziyafeti hazırladım. Yoğun geçen yaz turnem sonrasında Batum’da kısa bir tatil de yapacağım” dedi.

 

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