Nisa isminin anlamı nedir? Nisa ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Nisa isminin analizi

Nisa ismi de en çok tercih edilen kız isimlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem kulağa hoş gelmesi hem de kolay telaffuzlu olması nedeniyle anne ve baba adayları tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Nisa isminin anlamı, Nisa ne demek, Nisa Kuran’da geçiyor mu, Nisa isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Nisa İsminin Anlamı

Bir ismi tamamlayan en önemli detay, ismin sahip olduğu anlamıdır. İsimler bilinen ve bilinmeyen pek çok anlama sahiptir. Kulağa hoş gelen bir ad duyduğumuz bu ismi araştırırız. Anlamının ne olduğuna bakarız. Anne ve baba adayları da çocuklarına isim koymadan önce isimlerin anlamlarını araştırmaktadır. Çocuklarına güzel anlamlara sahip olan isimleri koymak istemektedirler. Kötü anlamlar içeren isimleri tercih etmezler. Bazı isimlerin birden fazla anlamı bulunabilmektedir. Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte isimlerin anlamlarına ulaşım kolaylaşmıştır. Nisa ismi de kulağa hoş gelen isimlerden biridir. Nisa ismini çocuğuna koymayı düşünen ebeveynler tarafından ismin anlamları araştırılmaktadır. Nisa ismi birden fazla anlama sahiptir. TDK’da yer alan bilgilere göre, Nisa isminin anlamları şunlardır:

Aşk, sevme duygusu.

Kadınlar.

Kur'an-ı Kerim'de IV. sure.

Nisa Ne Demek?

Günümüzdeki ebeveynler geleneksel isimlerden sıyrılıp daha modern ve pek duyulmayan isimlere yönelmektedir. Kulağa hoş gelmesi, kolay söylenmesi ve kökeni isim konusunda dikkat edilen diğer hususlardır. Bir ismin anlamı da oldukça önemli bir detaydır. Anlamını bilmediğimiz bir ismi çocuğumuza koymayı istemeyiz. Bu sebeple de önce anlamını araştırırız daha sonra uygunsa tercih ederiz. Nisa ismi de son zamanlarda tercih edilen kız isimlerinden biridir. Birden fazla güzel anlam taşımaktadır. Nisa ismi; aşk, sevme duygusu, kadınlar, Kuran’ı Kerim’in 4.suresi anlamlarına gelmektedir.