Mila isminin anlamı nedir? Mila ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Mila isminin analizi

Mila ismi de toplumda pek duyulmayan isimlerden biridir. Farklı bir isim arayışında olan ebeveynler tarafından genellikle tercih edilmektedir. Mila ismini çocuğuna koymayı düşünen anne ve baba adayları ismin anlamını merak etmektedir. Mila isminin anlamı, Mila ne demek, Mila Kuran’da geçiyor mu, Mila isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Mila İsminin Anlamı

Her ebeveyn için çocukları özeldir. Bu sebeple de onlar için özel bir isim arayışına yönelirler. Kulağa hoş gelmesi, kolay telaffuzlu olması ya da kökeni dikkat edilen diğer unsurlardır. Ancak ismi tamamlayan en önemli detay ismin anlamıdır. Çocuklarına anlamlı bir isim miras bırakmak isteyen ebeveynler bunun için araştırma yapmaktadır. Genellikle yakın çevreden, çeşitli kaynaklardan ya da arama motorundan yardım alırlar. Bazı isimler toplum genelinde yaygın olarak kullanıldığından dolayı anlamlarına vakıf olabiliriz ancak pek duyulmayan isimlerin anlamlarını bilemeyebiliriz. Mila ismi de son zamanlarda popülerleşmeye başlayan bir isimdir. Mila ismi birden fazla anlam taşımaktadır. TDK’da yer alan bilgilere göre, Mila isminin anlamları şunlardır:

Çocukların oynadığı çelik-çomak oyunu.

Sudan gelme.

Bir kap dolusu obje, nesne.

Bir tanem, canım.

Sevgili, sevimli, sevilen, tatlı kimse.

Nazik, kibar ve hoş.

Kelime, sözcük, söz, söylemek.

Çalışkan, gayretli.

Zarif, nazik, yardımsever, iyi niyetli.

Mila Ne Demek?

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgilere erişim de bir o kadar kolaylaşmıştır. Elimizin altında hazır bulunan internetteki kaynaklara başvurarak istediğimiz konu hakkında bilgi alabiliriz. Bir ismin anlamını öğrenmek de kolaylaşmıştır. Özellikle modern ve nadir kullanılan isimlerin anlamlarına kısa sürede ulaşabiliriz. Ebeveynler çocukları için güzel anlamlara sahip isimleri koymak isterler. Kötü anlamlar taşıyan isimleri tercih etmek istemezler. Modern isimlerden biri olarak ön plana çıkan Mila isminin anlamı anne ve baba adayları tarafından merak edilmektedir. Mila ismi; çocukların oynadığı çelik-çomak oyunu, sudan gelme, bir kap dolusu obje, nesne, bir tanem, canım, sevgili, sevimli, sevilen, tatlı kimse, nazik, kibar, hoş, kelime, sözcük, söz, söylemek, çalışkan, gayretli, zarif, nazik, yardımsever ve iyi niyetli anlamlarını taşımaktadır.