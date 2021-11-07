KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Kazım Koyuncu, (7 Kasım 1971, Hopa - 25 Haziran 2005, İstanbul), Laz kökenli, Karadeniz müziği ile rock müziği sentezleyerek kendi tarzını oluşturan Türk müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivisttir.

Çok küçük yaşlarda müzikle tanışan Koyuncu, 1980'li yılların sonunda İstanbul'a taşınmıştır. İlk olarak amatör rock müzik yapmaya başlayan Kazım Koyuncu, 1990'lı yılların başında arkadaşları ile çeşitli yerlerde küçük çaplı konserler vermeye başlamıştır. Koyuncu, 1994 yılında Laz müziğini rock müziği ile birleştirerek kendi tarzını yarattı. Sanatçı aynı yıl arkadaşları ile birlikte 'Zuğaşi Berepe' adında bir grup kurma kararı aldı.

1995'te grup 'Va Mişkunan' adlı ilk albümlerini yayınladı. İlk defa duyulan bir tarz olduğu için albüm olumlu tepkiler aldı. 1998 yılında ikinci albümleri 'İgzas'ı çıkardılar. Albüm ilk albüme göre daha çok ses getirdi. Bu albümden sonra grup dağıldı. 2000'li yılların başında Kazım Koyuncu askere gitti. Askerden geldikten sonra ilk solo albümünün çalışmalarına başladı. 2001 yılında, 'Viya!' adlı ilk solo albümünü yayınladı.