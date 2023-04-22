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Norman Reedus: İlk başta çekiniyordum

'The Walking Dead: Daryl Dixon'ın yapımcıları arasında da yer alan Norman Reedus, yeni diziye ilk başta şüpheyle yaklaştığını belirtti. Ünlü oyuncu, "Bana bir spinoff için geldiklerinde, yapımı sevmeme rağmen 'Aynı dizide 14 yıl yapabilir miyim, bilmiyorum' demiştim. Fakat farklı bir yaklaşım benimsememe izin verdiler" dedi

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  • Norman Reedus: İlk başta çekiniyordum - Magazin haberleri

    Norman Reedus, 'Daryl Dixon' karakterine hayat verdiği 'The Walking Dead' dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 'Entertainment Tonight'a konuşan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

    Dizinin kendisi için bir tür sıfırlama olduğunu ifade eden Reedus, "Her şeyin romantik bir havası var. Arka planda Fransa var. Yeraltı Mezarlığı ve Eyfel Kulesi de mevcut. Dizinin bütün havası farklı" dedi.
  • Norman Reedus: İlk başta çekiniyordum - Magazin haberleri

    "AYNI DİZİNİN TEKRARI DEĞİL"

    'The Walking Dead: Daryl Dixon'ın yapımcıları arasında da yer alan Reedus, yeni dizinin estetiğinin ve anlatım biçiminin farklı olduğunun altını çizdi.

    Norman Reedus, "Hikâyenin çoğu, benim neler olup bittiğini ve oradan nasıl çıkacağımı çözmeye çalışmamla ilgili. Çok şey oluyor ama çok şiirsel, çok güzel. Aynı dizinin tekrarı değil" ifadelerini kullandı.
  • Norman Reedus: İlk başta çekiniyordum - Magazin haberleri

    "14 YIL YAPABİLİR MİYİM, BİLMİYORUM"

    Uzun süredir rol aldığı 'TWD'nin ardından aynı evrende geçen bir spinoff'a ilk başta şüpheyle yaklaştığını belirten 54 yaşındaki aktör, "Bana bir spinoff için geldiklerinde, yapımı sevmeme rağmen 'Aynı dizide 14 yıl yapabilir miyim, bilmiyorum' demiştim. Fakat farklı bir yaklaşım benimsememe izin verdiler" açıklamasında bulundu.
  • Norman Reedus: İlk başta çekiniyordum - Magazin haberleri

    Ayrıca 'The Walking Dead: World Beyond'un kaldığı yerden devam etmesi beklenen 'Daryl Dixon' adlı yapımda karakterlerin daha güçlü ve daha hızlı zombilerle mücadele edeceği belirtildi.

    Fotoğraflar: AP

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