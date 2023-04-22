Norman Reedus: İlk başta çekiniyordum

"AYNI DİZİNİN TEKRARI DEĞİL"



'The Walking Dead: Daryl Dixon'ın yapımcıları arasında da yer alan Reedus, yeni dizinin estetiğinin ve anlatım biçiminin farklı olduğunun altını çizdi.



Norman Reedus, "Hikâyenin çoğu, benim neler olup bittiğini ve oradan nasıl çıkacağımı çözmeye çalışmamla ilgili. Çok şey oluyor ama çok şiirsel, çok güzel. Aynı dizinin tekrarı değil" ifadelerini kullandı.