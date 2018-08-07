Nottingham Forest - West Bromwich maçı heyecanı

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Nottingham Forest, 07 Ağustos 2018 Salı günü West Bromwich takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Nottingham Forest, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. West Bromwich son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 424. İddaa'da Nottingham Forest kazanır 2.00, berabere biter 2.90, West Bromwich kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.
Nottingham Forest son haftadaki West Bromwich müsabasında 1-0 kazandı.
West Bromwich ise Port Vale karşılaşmasında 3-2 yenildi.
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