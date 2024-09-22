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        Haberler Objektife Takılanlar Nur Gümüşdoğrayan'dan İdil Bilgen'e destek: Birinciliği hak etti - Magazin haberleri

        Nur Gümüşdoğrayan'dan İdil Bilgen'e destek

        Miss Turkey 2004 Güzeli Nur Gümüşdoğrayan, Miss Turkey 2024 ünvanını alan İdil Bilgen'e yönelik yapılan olumsuz yorumları haksız bulduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 09:55 Güncelleme: 22.09.2024 - 09:55
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Miss Turkey 2004 güzeli Nur Gümüşdoğrayan, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gümüşdoğrayan, Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen'e yapılan olumsuz yorumları değerlendirdi.

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        İdil Bilgen'e tam destek verdiğini belirten Nur Gümüşdoğrayan, zamanında kendisinin de benzer eleştirilere maruz kaldığını söyleyip bu tür eleştirilerin genç kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

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        "İDİL BİRİNCİLİĞİ HAK EDEN BİRİ"

        İdil Bilgen'in karakteristik ve farklı bir yüz güzelliğine sahip olduğunu vurgulayan Nur Gümüşdoğrayan, genç kızın birinciliği sonuna kadar hak ettiğini ifade etti. Gümüşdoğrayan; "İdil, klasik güzellik algılarının ötesinde, kendi özgün tarzı ve karakteristik yüzüyle dikkat çekiyor. Eleştiriler haksız ve anlamsız, İdil birinciliği hak eden biri" dedi.

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        "ZAMANINDA BANA SÖZ HAKKI TANINMAMIŞTI"

        Ayrıca, kendi deneyimlerine de değinen Nur Gümüşdoğrayan, Miss Turkey yarışmasında yarıştığı dönemde kendisine bile konuşma fırsatının verilmediğini belirterek; "Zamanında bana bile söz hakkı tanınmamıştı, şimdi İdil'e yapılanlar gerçekten çok ayıp" şeklinde konuştu. Güzellik yarışmalarında kadınların sürekli eleştirilmesinin yanlış olduğunu ve bunun genç kadınların özgüvenlerini zedeleyebileceğini söyledi.

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        Son olarak, İdil Bilgen'in yanında olduğunu vurgulayan Nur Gümüşdoğrayan, ona yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirterek, Bilgen'e her zaman destek vereceğini ifade etti.

        #Nur Gümüşdoğrayan
        #İdil Bilgen
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