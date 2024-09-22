Nur Gümüşdoğrayan'dan İdil Bilgen'e destek
Miss Turkey 2004 Güzeli Nur Gümüşdoğrayan, Miss Turkey 2024 ünvanını alan İdil Bilgen'e yönelik yapılan olumsuz yorumları haksız bulduğunu söyledi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Miss Turkey 2004 güzeli Nur Gümüşdoğrayan, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gümüşdoğrayan, Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen'e yapılan olumsuz yorumları değerlendirdi.
İdil Bilgen'e tam destek verdiğini belirten Nur Gümüşdoğrayan, zamanında kendisinin de benzer eleştirilere maruz kaldığını söyleyip bu tür eleştirilerin genç kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.
"İDİL BİRİNCİLİĞİ HAK EDEN BİRİ"
İdil Bilgen'in karakteristik ve farklı bir yüz güzelliğine sahip olduğunu vurgulayan Nur Gümüşdoğrayan, genç kızın birinciliği sonuna kadar hak ettiğini ifade etti. Gümüşdoğrayan; "İdil, klasik güzellik algılarının ötesinde, kendi özgün tarzı ve karakteristik yüzüyle dikkat çekiyor. Eleştiriler haksız ve anlamsız, İdil birinciliği hak eden biri" dedi.
"ZAMANINDA BANA SÖZ HAKKI TANINMAMIŞTI"
Ayrıca, kendi deneyimlerine de değinen Nur Gümüşdoğrayan, Miss Turkey yarışmasında yarıştığı dönemde kendisine bile konuşma fırsatının verilmediğini belirterek; "Zamanında bana bile söz hakkı tanınmamıştı, şimdi İdil'e yapılanlar gerçekten çok ayıp" şeklinde konuştu. Güzellik yarışmalarında kadınların sürekli eleştirilmesinin yanlış olduğunu ve bunun genç kadınların özgüvenlerini zedeleyebileceğini söyledi.
Son olarak, İdil Bilgen'in yanında olduğunu vurgulayan Nur Gümüşdoğrayan, ona yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirterek, Bilgen'e her zaman destek vereceğini ifade etti.