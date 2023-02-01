Hayatını ailesini korumaya adamış, güçlü ve gözü kara bir kadını canlandıracak usta oyuncu hikâyenin en kilit karakterinden birisiyle seyircinin karşısına çıkacak.



Nur Sürer dışında Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen ve Emel Göksu eşlik edecek.



Çok yakında SHOW TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’, varlıklı bir aile olan 'Soykanlar’ın başına geçen 'Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.