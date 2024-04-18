Nur Yoldaş'tan iyi haber

'Sultan-ı Yegâh' başta olmak üzere, 'Mihrimah', 'Saki', 'Nagehan Bustan Faslı', 'Nedir Yarabbi Derdim' gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Nur Yoldaş, hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan 68 yaşındaki Nur Yoldaş, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Nur Yoldaş'ın oğlu, Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" demişti.